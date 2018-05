Gattini abbandonati in un cassonetto salvati dai Vigili del fuoco (VIDEO)

CAMPOMARINO. Quando la bestialità è degli uomini e non degli animali. Questa mattina a Campomarino impauriti e spaventati all’interno di un cassonetto per la raccolta di indumenti usati, dei piccoli gattini sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco. Probabilmente non erano lì da molto e il pronto intervento dei caschi rossi, allertati da alcuni residenti nella zona che avevano sentito dei miagolii provenire dal punto di raccolta giallo, ha provveduto ad evitare che morissero di fame. Non si sa come abbiano fatto a finire lì dentro, certo è che questi piccoli batuffoli bianchi e grigi sono ora in cerca di qualcuno che possa prendersi cura di loro. É urgente la necessità di una mamma gatta che possa allattarli.

