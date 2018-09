Gabriele Gravina indicato come nuovo presidente della FIGC

Il Molise e la Sicilia individuano in Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, il candidato come prossimo Presidente della Figc. I due Comitati della Figc-LND, ieri in contemporaneo, hanno svolto le due assemblee straordinarie delle società per indicare i tre nominativi per il prossimo Consiglio Federale: Acciari, Frasca e Montemurro.

Nell’intervento di apertura il presidente Piero Di Cristinzi ha scoperto le carte e, alla presenza del presidente della LND Cosimo Sibilia, e dello stesso Gravina, ha indicato all’Assemblea delle società, che il Comitato regionale molisano, nelle persone dei due grandi elettori, daranno il loro appoggio alla candidatura di Gabriele Gravina: “Avete presente la situazione Federale qual è, – ha esordito il presidente Di Cristinzi -, una condizione di ‘regolarità’ che da gennaio non siamo riusciti più ad avere, è arrivato il momento di riportare alla normalità il difficile momento che la Figc ha vissuto con il commissariamento, questa è l’occasione per voi e per noi di essere vicino al nostro candidato e al Presidente Sibilia che porterà le trattative con le altre componenti Federali per far confluire il loro consenso sul nome di Gravina nell’Assemblea nazionale straordinaria che si svolgerà il 22 ottobre prossimo”. Poi Di Cristinzi sposta l’attenzione sull’organizzazione dell’attività del Comitato molisano e il difficile momento che il calcio nazionale e regionale sta attraversando: “Stiamo assistendo, e in modo particolare nel nostro territorio ad un continuo spopolamento delle aree interne – conclude il Presidente del CR Molise -, mi rivolgo al Governatore Toma e all’assessore allo sport Niro, che saluto e ringrazio per la loro presenza, di guardare con attenzione a queste aree e nel contempo di rimodulare la Legge sullo Sport con dati certi, le Società sportive stanno attendendo da due anni i contributi essenziali per svolgere l’attività sportiva”.

A conclusione del suo intervento Di Cristinzi chiama al saluto il presidente della LND: “ Quando vengo nel Molise mi sento a casa, e la mia non è una leziosità, ma la verità – afferma Cosimo Sibilia -, con Di Cristinzi mi lega un amicizia da lunga data come del resto con gli altri componenti del Comitato. Siamo di fronte alla svolta che avevamo pronosticato da mesi, finalmente siamo giunti al capolinea – continua il Presidente della LND-, siamo all’inizio delle assemblee della LND, ma al momento le condizioni per eleggere un presidente forte ci sono tutte , e siamo molto ottimisti sul fatto che il 22 ottobre non solo ci sarà l’elezione di un presidente forte ma la chiusura di un periodo commissariale che ha creato non poche criticità”. Con queste parole il presidente Cosimo Sibilia si concede dall’Assemblea, ma con alla nostra Testata giornalistica ha rilasciato una intervista alquanto piccante che sarà pubblicata domani sul Quotidiano cartaceo.