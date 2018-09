Furto nella Basilica di San Nicandro a Venafro, luogo di culto assolutamente rispettato da tutti i venafrani custodendo i resti mortali del Patrono San Nicandro, meno che evidentemente dai ladri i quali al momento restano sconosciuti ma sulle cui tracce si stanno muovendo i Carabinieri della Compagnia della città dopo la denuncia del Superiore dei Frati Minori Cappuccini di Venafro, Fr. Cosimo Vicedomini.

I malviventi si sono impossessati di circa 600 euro, custoditi nella sacrestia della Basilica e raccolti tra i fedeli per il restauro di un’antica statua lignea della Madonna, esposta in Basilica. Sull’accaduto le dichiarazioni di Fr. Vicedomini, il Superiore del Convento e Guardiano della Basilica del Santo Patrono: <Appena scoperto il furto -afferma il religioso- si provvide ad informarne le forze dell’ordine, esattamente i Carabinieri di Venafro, che subito avviarono le indagini per individuare i responsabili al momento ancora sconosciuti e recuperare la refurtiva, occorrente per il restauro di un’antica statua lignea della Madonna. La somma raccolta e purtroppo rubata era il frutto delle libere offerte dei fedeli che tenevamo in sacrestia in attesa di pagare la ditta artigiana pugliese specializzata in restauri e che in passato aveva già lavorato nel nostro sito religioso>.