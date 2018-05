Furto in una villetta in contrada Colle dell’Orso, caccia ai ladri

CAMPOBASSO. Ladri in azione nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 26 maggio, in contrada Colle dell’Orso a Campobasso. Ad essere presa di mira una villetta della zona, dove ignoti si sono introdotti indisturbati approfittando dell’assenza dei proprietari usciti per effettuare delle commissioni. Al loro rientro, intorno alle 19,30 circa, l’amara scoperta: l’interno della casa sottosopra e denaro contanti e preziosi scomparsi.

Non è il primo caso di furto che si verifica nella zona e i residenti tutt’altro che tranquilli hanno più volte inviato segnalazioni alle Forze dell’ordine di effettuare un maggiore controllo che, tuttavia, sembrano essere cadute nel vuoto. Infatti, l’intenzione dei cittadini è quello di assumere un vigilantes privato a guardia dell’abitato.

