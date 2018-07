Furto in un centro fisioterapico, denunciata una donna

CAMPOBASSO. Oggi 31 luglio, i Carabinieri del capoluogo sono riusciti ad individuare l’autrice del furto avvenuto alcune settimane fa ai danni dei dipendenti di un centro fisioterapico.

Si tratta di una trentaduenne molisana che, dopo essersi recata all’interno dell’ambulatorio, approfittando dell’assenza del personale ha pensato bene di intrufolarsi nello spogliatoio dei dipendenti portando via i portafogli da alcune borse. E’ stata però sorpresa durante il furto da un fisioterapista che ha cercato immediatamente di fermarla ricevendo come conseguenza un pugno in pieno volto con conseguente fuga della donna.

Dopo l’ascolto di alcune testimonianze, le indagini hanno portato all’identificazione della trentaduenne che è stata denunciata alla Procura della Repubblica.

