Furto al supermercato, due fratelli ‘incastrati’ dalle telecamere di videosorveglianza

TERMOLI. A tradirli sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’Eurospin, il supermercato che si trova lungo via Corsica a Termoli. Era stato proprio l’occhio del ‘grande fratello’ a riprendere i due fratelli, pregiudicati e originari di Portocannone, mentre rubavano dei prodotti dagli scaffali del supermercato. Sono stati denunciati per il reato di furto in concorso due fratelli di Portocannone. Nell’ambito della normale attività di prevenzione e controllo del territorio, personale della Squadra Volante del Commissariato P.S. di Termoli procedeva al fermo di due uomini, già destinatari di numerosi precedenti specifici, che si erano appena resi responsabili, in concorso tra loro, di furto in danno del supermercato della catena “Eurospin” con sede in Via Corsica. Successivi accertamenti esperiti tramite la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza permettevano di appurare la dinamica dei fatti che vedeva uno dei due asportare la merce e fare, più volte, la spola dal supermercato alla propria autovettura, mentre l’altro lo attendeva all’interno della stessa. Una più approfondita attività investigativa consentiva inoltre di imputare ai due uomini precedenti furti avvenuti sempre all’interno della medesima attività commerciale, attuati con lo stesso modus operandi. La merce illecitamente sottratta è stata recuperata e riconsegnata ai legittimi proprietari.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp