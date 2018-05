Furto al Bar Regione, ingente il bottino. Sottratti contanti, Gratta e vinci e tabacchi

CAMPOBASSO. Il fenomeno dei furti in città non sembra arrestarsi e nel mirino dei ladri oltre agli appartamenti rientrano anche gli esercizi commerciali. Questa volta è toccato al bar della Regione in pieno centro a Campobasso. I furfanti, nella notte tra martedì e mercoledì, si sono inoltrati nel locale indisturbati facendo un ingente bottino sottraendo contanti, gratta e vinci e numerose stecche di sigarette per un valore totale superiore a circa 50mila euro. Ancora sconosciuti i responsabili del raid, sui quali gli inquirenti stanno indagando servendosi anche delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza presente nella zona.

