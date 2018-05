Furti a Campomarino, la precisazione

Il tema della sicurezza continua ad essere particolarmente sentito in basso Molise dove proprio nei giorni scorsi era stato lanciato l’allarme rispetto alla presunta presenza di alcuni malviventi nel territorio di Campomarino. La notizia era circolata a seguito della segnalazione di un cittadino che aveva allertato i carabinieri circa la presenza di alcuni individui sospetti nella zona di Nuova Cliternia. L’uomo che aveva contattato immediatamente i militari dell’Arma aveva notato dalla finestra due soggetti sospetti vestiti di nero da capo a piedi. Era stato proprio l’abbigliamento e l’atteggiamento a insospettire considerando che uno dei due si era fermato quasi a voler fare da palo al complice. A quel punto immediata era scattata la telefonata ai carabinieri che giunti lungo via Madonna Grande all’altezza della traversa con via San Michele, avevano fatto partire le ricerche dei due soggetti che, purtroppo, si erano risolte in un nulla di fatto. In quell’occasione era stata vagliata l’ipotesi, tutt’ora ancora nell’alveo delle varie possibilità in fase di accertamento, secondo la quale i due potrebbero essere stati ‘accompagnati’ sul posto da una terza persona e che, eventualmente, potessero essere non originari del Molise. Un ulteriore aspetto sul quale si sono concentrate le ricerche. A tal proposito ci corre l’obbligo di scusarci con i lettori per aver omesso che il nome citato nel precedente articolo è di fantasia e non corrisponde al cittadino che ha allertato i carabinieri.

