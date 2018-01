Fuoco e fumo nell’ecoisola, l’amaro commento del sindaco

Momenti di paura e di tensione ieri a Toro a causa di un improvviso incendio sviluppatosi nel centro storico. A destare l’allarme dei cittadini residenti nella zona interessata il fumo e le fiamme divampate, nelle prime ore del pomeriggio, nei pressi di uno dei punti di raccolta dei rifiuti. Grazie all’intervento del sindaco, Roberto Quercio, e degli altri amministratori, allertati dai residenti stessi, l’improvviso e pericoloso incendio è stato subito sedato. E’ stata inoltra immediatamente informata la società che gestisce la raccolta differenziata per decidere il da farsi.

E’ scoppiata la polemica nel paese fortorino, a pochi chilometri dal capoluogo, in seguito a questo spiacevole episodio che ha creato non poco allarme tra la popolazione. Non si hanno ancora elementi utili per valutare se si è trattato di un incendio doloso o se a causarlo è stata la negligenza o la distrazione di qualcuno che, nel conferire nel contenitore la cenere del camino, abbia inavvertitamente depositato anche qualche tizzone ancora acceso. Resta sempre il dubbio e l’incertezza però che qualche mozzicone di sigaretta vi sia stato buttato intenzionalmente. E di fronte a questa ipotesi, ci sarebbe tanto da riflettere! Perché questa banale supposizione presupporrebbe un atto di grave inciviltà, un atteggiamento deplorevole nei confronti dell’intera comunità. Un pessimo esempio per le giovani generazioni che dovrebbero amare e rispettare il proprio paese, come la propria abitazione.

Il primo cittadino non ha potuto fare a meno di esprimere il suo rammarico sull’ accaduto. Sulla sua pagina di Fb ha così commentato la vicenda: “Non sono solito scrivere dell’inciviltà di taluni cittadini poiché penso che infanghino il nome di un paese che lotta, fatto di gente per bene e che tiene alla “cosa pubblica” più delle proprie cose, ma questo fatto non può essere taciuto. Le foto sono state scattate a valle dello spegnimento dell’incendio dell’ecoisola presente in Via Occidentale. Abbiamo raccolto dati ed informazioni e sicuramente sarà denunciato l’accaduto. Solo una preghiera, prima che chi di dovere faccia il suo lavoro: “chi sa, parli!”. Per il resto non ho parole, anzi, le uniche che trovo, sono quelle di ringraziamento al Consigliere Michela Tromba per avermi contattato tempestivamente, alla cittadina Simona Marcucci per aver fatto lo stesso, a Luigi Del Zingaro, sempre disponibile in caso di bisogno e a Francesco Cutrone, disponibile altrettanto, sempre sul fronte ed esecutore materiale dello spegnimento dell’incendio. Comunque sia andata, grazie ai cittadini seri, a quelli che tengono alla cosa pubblica e al proprio paese. Per il resto, tanta delusione!”.

L’amministrazione comunale, nel rivolgere un forte appello alla popolazione ad usare più attenzione in futuro per le attività attinenti la raccolta differenziata, ha informato che si sta valutando l’ipotesi di installare nei punti più cruciali le videocamere per garantire maggiore sicurezza ai cittadini ligi ai loro doveri. msr



