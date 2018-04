Full immersion nel bello e… nel buono della cucina italiana. Maturandi Ipseoa in visita all’Alma

E’ l’ambizione di ogni aspirante chef. Rappresenta il top della formazione che abbiamo in Italia in termini di cucina. Parliamo dell’Alma, la Scuola Internazionale di Alta Formazione della Cucina Italiana, che i maturandi dell’Ipseoa ‘Matese’ di Vinchiaturo hanno avuto la pos- sibilità di ‘visitare’, assaporando gli insegnamenti del padre della moderna ristoranzione nazionale, Gualtiero Marchesi, scomparso alcuni mesi fa. L’occasione si è presentata nel corso di un viaggio di istruzione in Emilia Romagna e Veneto, a coronamento del progetto di alternanza scuola/lavoro coordinato dai docenti Di Ricco e Reale, che ha portato gli studenti delle quinte alla scoperta dell’enogastronomia e dell’ospitalità. Dopo la tappa nelle sale del Palazzo Ducale di Colorno (sede dell’Alma), al gruppo è stata offerta una chance unicaed esclusiva: accedere alle cantine di uno dei templi della cunina mondiale, il ristorante Le Calandre dei fratelli Alajmo a Padova, insignito delle tre stelle Michelin sin dal 1997. Una galassia dell’eccellenza e del gusto, arricchita dai bar bistrot e dallo store di gastronomia. Una full immersione nel bello e… nel buono, in pieno stile culinario, che ha stupito ed entusiasmato i ragazzi. E non è finita. Le quinte hanno visitato il bar Pedrocchi, uno dei locali storici del Bel Paese (è attivo dal 1830), con degustazione del tipico caffè con panna e menta e dello zabajone Stendhal, tuffandosi in piena epoca risorgimentale. Nella zona del Soave, invece, l’azienda vinicola Monte Tondo ha accolto gli allievi, svevaldo i segreti della produzione enologica del Veneto. Mentre, nel pomeriggio, visita della vivace e accogliente città di Verona. Il giorno successivo, sulla strada del rientro, sosta a Carpi per ammirare come nascono le migliori attrezzature delle cucine industriali firmate Angelo Po. Insomma, un viaggio dall’alto profilo qualitativo che non fa altro che rendere onore e confermare il livello della scuola molisana. Ora la parola d’ordine è: concentrazione. Gli esami… si avvicinano.