Frosolone: riattivazione della mensa scolastica per la scuola dell’infanzia “A.Moro”

Il sindaco di Frosolone ha revocato l’ordinanza con la quale aveva sospeso, in via cautelativa, il servizio mensa dell’asilo Aldo Moro dopo la segnalazione da parte di alcuni genitori del malessere che aveva accompagnato la notte in bianco dei loro figli. Durante la mattinata sono intervenuti i tecnici e i sanitari della ASReM nonché il nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri (NAS) e, dalle prime verifiche effettuate, nella mensa gestita dal comune di Frosolone, non hanno riscontrato carenze igienico- sanitarie permettendo la riattivazione del servizio di mensa scolastica con decorrenza dal giorno 08/05/2018.

