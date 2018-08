Frontman di origini molisane ucciso in Messico, domani i funerali di Fabio Melanitto

Aveva origini molisane, ed in particolare di Campomarino, paese originario della madre, Fabio Melanitto, il 32enne assassinato con cinque colpi di pistola il giorno di Ferragosto a Città del Messico. Il giovane era uno degli ex membri della band venezuelana ‘Uff!’, ed è morto mercoledì nel quartiere Narvarte di Città del Messico dopo aver ricevuto diverse ferite da proiettile. Melanitto, 32 anni, era alla guida della sua motocicletta in compagnia della sua ragazza quando una persona si è avvicinata, gli ha sparato ed è fuggita, secondo fonti ufficiali. I paramedici di Rescue and Medical Emergencies (ERUM) hanno partecipato all’emergenza ma all’arrivo hanno potuto solo confermare il decesso del giovane cantante. La polizia, secondo la quale il movente del delitto sarebbe di natura passionale, ha richiesto i nastri delle telecamere vicino alla scena del crimine per cercare di identificare l’assassino. La salma del cantante è stata rilasciata solo dopo diversi giorni, con l’arrivo dei familiari in Sudamerica. Oltre alla madre, nel centro costiero molisano, risiedono anche zii e cugini del 33enne. Mentre, in Abruzzo, ed in particolare tra Francavilla al Mare e Ripa Teatina, risiedono invece il fratello e la sorella del cantante. Proprio a Ripa Teatina, paese nel quale il giovane aveva chiesto la residenza poche settimane prima di morire, si svolgeranno domani, mercoledì 29 agosto, alle 17, nella chiesa Santo Stefano, i funerali. ‘Uff!’ era un gruppo pop giovanile che raggiunse la fama alla fine degli anni ’90 e all’inizio del 2000, in particolare in Venezuela e in Messico. Alla fine di luglio, Melanitto aveva pubblicato un messaggio sul suo account Twitter riguardo ai piani di reunion del gruppo, scioltisi nel 2003. «… I piani per il tour di reunion sono ancora validi, e molti di noi che fanno parte di questo gruppo sono disposti a farlo e stiamo facendo tutto il possibile affinché il nostro sogno di riunirci nuovamente diventi una realtà» scrisse il cantante. In uno dei suoi utlimi post, il 6 agosto scorso, invitò i suoi fan ad un incontro con lui a Puebla. L’evento è stato il più recente in un tour che Melanitto stava facendo in Messico, secondo le promozioni che lui stesso ha condiviso sul suo profilo Twitter. Melanitto, era sposato con l’attrice Ivonne Montero, con la quale aveva una figlia. Alla sua morte, il resto dei membri di ‘Uff!’ hanno espresso il loro rammarico sui social network. «Non posso sopportare così tanto dolore, fratello, la tua partenza mi prende molto del mio cuore», ha scritto Rawy Mattar. Altri artisti hanno mostrato incredulità sulla morte del frontman.

