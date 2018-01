Frontale sulla Trignina, due morti

Ultim’ora. Ore 17.20. Ennesimo incidente dall’esito tragico lungo le strade molisane. Proprio poco fa, intorno alle 17.15, si è verificato un frontale tra un camion ed un’autovettura lungo la Trignina, precisamente al chilometro 40 della SS 650, in territorio di Trivento (all’altezza del ristorante Lu Carratino). In seguito al violento scontro ha perso la vita un uomo. L’intervento è ancora in corso e non si conoscono altri dettagli. La strada è chiusa al traffico con deviazione in loco. Sul posto ambulanze del 118, Vigili del Fuoco e personale Anas.

Ore 17.50. A scontrarsi 4 mezzi, un tir, due furgoncini che trasportavano luminarie, ed un’autovettura, una Fiat Multipla. A perdere la vita un ragazzo di 30 anni. Sembrerebbe potrebbe esserci un’altra vittima.

Ore 18.05. Si è appena diffusa la notizia che purtroppo le vittime sono quattro. Altri feriti trasportati in ospedale.

Il chilometro preciso del drammatico incidente è il 38+570 in entrambe le direzioni. Strada chiusa al traffico con deviazioni tra gli svincoli di Salcito e Trivento.

Ore 18.40. Anas comunica che, a causa di un incidente avvenuto in corrispondenza del km 38,570 della strada statale 650 “di Fondo Valle Trigno”, è provvisoriamente chiuso al traffico – in entrambe le direzioni – il tratto nel territorio comunale di Trivento, in provincia di Campobasso.

Lo scontro frontale, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante, due furgoni ed un’autovettura, causando il decesso di quattro persone ed il ferimento di altre, già soccorse.

Attualmente il traffico viene deviato in loco, tra gli svincoli di Salcito e Trivento.

Sul posto sono presenti le squadre di Anas, delle Forze dell’Ordine e del 118, per garantire la sicurezza della viabilità e ripristinare il regolare flusso della circolazione nel più breve tempo possibile, anche a seguito delle operazioni di pulizia del piano viabile.

Seguono aggiornamenti

