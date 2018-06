Frontale sulla tangenziale, traffico rallentato (FOTO)

CAMPOBASSO. ORE 13,15. É accaduto poco fa lungo la tangenziale che porta al nosocomio cittadino. Una Fiat Punto e una Bmw si sono scontrate proprio nella curva che conduce alla rotonda, le cui diramazioni portano poi a via de Pretis e all’ospedale Cardarelli. I passeggeri all’interno delle auto sono usciti fortunatamente illesi, contrariamente alle due vetture che invece hanno riportato ingenti danni nella parte frontale. Ancora sconosciute le cause che hanno portato allo scontro delle due auto, anche se da una prima ricognizione sembrerebbe che uno dei due conducenti – eventualità ancora in corso di accertamento – avrebbe imboccato la curva invadendo la corsia opposta. Presenti sul luogo dell’impatto anche i Vigili del Fuoco che stanno sgomberando la strada dalla benzina fuoriuscita da una delle vetture.

