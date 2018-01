Frontale sulla SS 85, due feriti in ospedale

Ultim’ora. Ore 18.05. Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa (intorno alle 17.50) sulla SS 85 Venafrana, precisamente al chilometro 37.080, in agro del comune di Macchia d’Isernia. Lo scontro tra due autovetture è stato frontale e i due feriti sono stati immediatamente trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118. Al momento è stato istituito sull’arteria il senso unico alternato. Sul posto 115, 118, polizia stradale di Isernia e Anas.

Ore 18.30. Le persone coinvolte nel sinistro sono 5, tra le quali anche una bimba che per fortuna non ha riportato conseguenze serie. Anche i due feriti trasportati in ospedale se la sono cavata con poco.

Seguono aggiornamenti

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp