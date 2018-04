Frittata record con 1501 uova a Montaquila, tutto pronto per la 37esima edizione della sagra

MONTAQUILA. Saranno due giornate all’insegna della tradizione culinaria quelle di domani, lunedì 30 aprile e di martedì 1 maggio a Montaquila.

L’Associazione Montaquila che vive ripropone per la gioia dei buongustai, dei tanti cittadini della Valle del Volturno e dei numerosi turisti che affolleranno il Molise nei prossimi giorni di festa, la 37esima edizione della Sagra della Frittata. L’Associazione, composta da numerosi volontari ha allestito un cartellone di eventi di grandissimo impatto. La mega frittata preparata per tutti i partecipanti quest’anno verrà realizzata con la bellezza di 1501 uova. Un mix che unisce il buon sapore di un’antica ricetta, la folkloristica sfilata di persone in abito tradizionale, la musica popolare e tanto divertimento. Questi saranno gli ingredienti dell’edizione 2018 della Sagra della Frittata di Montaquila, questo il programma completo:

30 aprile ore 15:30 preparazione e cottura della maxi frittata di 1501 uova e apertura stand gastronomico, inizio sessione del 3° concorso fotografico “Frittografando Montaquila”;

Ore 21 serata spettacolo con “Radici popolari” Racconti di un cammino tour 2018;

Ore 23.30 ultimazione cottura e presentazione della maxi frittata di 1501 uova;

1° maggio ore 8.30 partenza dell’escursione organizzata dal cai-montaquila “valle del Volturno”, percorso Montaquila-Monte Chiano;

Ore 9 accoglienza e partenza per la 2° passeggiata organizzata dagli “amici a cavallo Montaquila” attraversando sentieri tra Montaquila e Filignano;

Ore 10 accoglienza e partenza per la passeggiata in moto-vespa organizzata da “Moto for life Italia” con partenza da Montaquila, arrivo a Cerasuolo visita del museo storico “Combat road”, rientro a Montaquila per assistere alla tradizionale sfilata;

Ore 11 apertura stand gastronomico;

Ore 14.00 pomeriggio di intrattenimento animato dai bufu’ di Casacalenda;

Ore 15.30 grande sfilata di montaquilani in abiti d’epoca e del gruppo folk “La p’cc’néra” di Forli del Sannio che accompagneranno la maxi frittata di 1501 uova per le vie del paese; inizio della 2°sessione del 3°concorso fotografico “Frittografando Montaquila”;

Ore 19 rientro dalla sfilata, esposizione, pesatura, taglio e degustazione della maxi frittata di 1501 uova, ore 20 spettacolo popolare del gruppo folk “La P’cc’néra”, ore 21 serata danzante in compagnia di Antonio Colonnesi.

