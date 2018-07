Fresato d’asfalto, l’Acem chiede lumi al ministero

Prosegue l’impegno dell’ACEM (Associazione Costruttori Edili del Molise) in merito al decreto sul fresato d’asfalto, a seguito delle istanze pervenute da una folta entità di imprese associate che lavorano nel settore e che si sono rivolte numerose agli uffici dell’organizzazione all’indomani dell’entrata in vigore del provvedimento avvenuta il 3 luglio scorso. A seguito di tanto interesse e considerata l’importanza della materia, l’Associazione ha già organizzato la settimana scorsa un primo momento di studio ed illustrazione della normativa, a cui hanno preso parte la Provincia di Campobasso e l’Albo Gestori Ambientali della Camera di Commercio del Molise.

L’Associazione degli edili, che a sostegno delle aziende regionali si era impegnata notevolmente a livello nazionale per lo sblocco del decreto, ha presentato questa mattina al Ministero dell’Ambiente, Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento, una istanza di interpello a firma del Presidente Corrado Di Niro sulle problematiche interpretative, affinché siano adottati gli opportuni chiarimenti ritenuti necessari ed urgenti in questa prima fase successiva all’entrata in vigore del provvedimento, anche per uniformare le modalità applicative dello stesso.

