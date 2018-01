Frattura ringrazia i Vigili del Fuoco per il tempestivo intervento a ‘Le Torri’

A seguito dell’incendio innescatosi questa mattina al ‘Residence Le Torri’, in via Vico a Campobasso, che ha visto fortemente impegnati i Vigili del Fuoco accorsi sul posto, il Presidente Paolo di Laura Frattura – proprietario dei due palazzi in costruzione – in una nota ringrazia e esalta l’operato dei pompieri.

“Voglio ringraziare tutte le forze dell’ordine intervenute e in particolare i Vigili del fuoco di Campobasso per il loro lavoro di questa mattina al complesso delle Torri. Un intervento in tempi rapidissimi, caratterizzato da grande qualità e professionalità, ha scongiurato che le fiamme sviluppatesi in un deposito di materiali potessero causare gravi conseguenze. Tutto invece, proprio grazie al loro tempestivo e eccezionale lavoro, si è risolto in pochi minuti e senza danni per le persone.”

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp