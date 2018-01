Frattura replica a Iorio: ricostruzioni fantasiose, sono nervosi. A Ruta e Leva sulla data del voto: portino i documenti

Torna a parlare il presidente della Giunta regionale Paolo di Laura Frattura dopo il silenzio degli ultimi giorni ed interviene sull’attualità politica. Principalmente per replicare alle esternazioni delle ultime ore dell’ex governatore Iorio, che ieri ha parlato di una ‘strategia del doppio gioco’, e dell’Ulivo 2.0 i cui esponenti in mattinata sono intervenuti in merito alla data del voto.

“Mi spiace dover smentire il presidente Iorio – ha commentato Frattura – che in queste ore ha riferito di una fantomatica ‘intesa raggiunta’ e di una ‘strategia del doppio gioco’ in merito alle prossime elezioni. Quelle che abbiamo letto sono ricostruzioni fantasiose che fanno solo percepire un certo nervosismo da parte degli esponenti della minoranza. A scanso di equivoci ricordo che sono un esponente del Partito Democratico. Lavoriamo semplicemente per uno schieramento di centrosinistra a guida Pd. Questo era, questo è e questo continuerà ad essere il nostro obiettivo”.

Poi la risposta Ruta e Leva. “In merito a quanto affermato dal senatore Roberto Ruta e dall’onorevole Danilo Leva nel corso della conferenza stampa di questa mattina sulla data delle prossime elezioni regionali e in merito alla nota diramata, sempre stamattina, da Ulivo 2.0, invito i nostri parlamentari a fornirmi e a rendere pubblica la documentazione a sostegno delle loro affermazioni. Mi auguro che questo possa avvenire prima di lunedì mattina quando terrò una conferenza stampa sull’argomento a Palazzo Vitale (ore 11)”.

