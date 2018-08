Fratino d’Oro, consegnato l’oscar dell’ambiente 2018

Si è svolta nel pomeriggio di ieri presso l’elegante cornice di Palazzo Norante a Campomarino, la cerimonia di premiazione del Fratino d’Oro 2018. Il premio istituito da Ambiente Basso Molise premia tutti coloro che si sono distinti nella salvaguardia e tutela del territorio costiero e in particolare del Fratino (Charadrius alexandrinus). Oltre al Presidente Lucchese hanno partecipato alla consegna dei premi il Presidente del Consiglio comunale di Campomarino la dott.ssa Cantelmi, l’ornitologo Norante Nicola e Stefano Taglioli che ha divulgato i dati inerenti il censimento annuale del Fratino effettuato in Abruzzo e Molise. Un dato di fatto: il Fratino sta scomparendo tra l’indifferenza delle istituzioni.

Ecco i vincitori e le motivazioni:

– FRATINO D’ORO 2018 – FABIOLA CARUSI

per l’enorme impegno profuso, la dedizione entusiastica e l’alta professionalità volte alla salvaguardia del Fratino (Charadrius alexandrinus) e all’insegnamento tra le vecchie e nuove generazioni

– FRATINO D’ORO 2018 – ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI GEOGRAFIA – SEZIONE MOLISE

per il pluriennale impegno volto alla salvaguardia del patrimonio naturale e culturale del Molise.

per la visione ecosostenibile, per la fattibilità dei progetti proposti e realizzati e per il messaggio di vivere il cambiamento ambientale nella quotidianità di ciascuno di noi.

Come riconoscimento alle attività di tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio.

– OSCAR DE LENA – AMICO AMBIENTE 218

per l’impegno personale teso a trasmettere gli aspetti storici e ambientali del Molise.

per la sua costante e determinata azione divulgativa del territorio costiero.

– NICOLA PETRELLA – AMICO AMBIENTE 218

per la sua contagiosa capacità di coinvolgere e entusiasmare sui temi legati alla cultura e alla natura.

– PESCE GIUSEPPE – AMICO AMBIENTE 2018

Opera con innata passione e grande sensibilizzazione nella divulgazione della salvaguardia della natura, infondendo i veri valori dai più piccoli fino ai più esperti.

– MARCELLO CARUSO – AMICO AMBIENTE 2018

per l’impegno profuso per la tutela della salute umana e la salvaguardia del territorio.

Doppio premio per Faiola Carusi, proveniente da Alba Adriatica a cui è stato consegnato anche il premio:

AMICA DEL FRATINO – CARUSI FABIOLA

per il continuo impegno profuso per la salvaguardia e tutela del Fratino (Charadrius alexandrinus)

Partner della manifestazione ed immancabile è la DIELLE SRL di Guglionesi che sponsorizza il Fratino D’ Oro sin dalla prima edizione.

Hanno concesso il patrocinio il comune di Campomarino, il Comitato Nazionale Conservazione del Fratino ed il Life Maestrale.

