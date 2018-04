Fratelli d’Italia si presenta: “Il nostro contributo sarà fondamentale”

CAMPOBASSO. “Siamo la destra all’interno della coalizione di centrodestra. Abbiamo unito le nostre forze perché crediamo in un rilancio della nostra regione”.

Così si è presentata, questo pomeriggio all’hotel Rinascimento a Campobasso, la lista di Fratelli d’Italia. Oltre al candidato presidente della Regione, Donato Toma, c’era anche l’onorevole Marco Marsilio, eletto di recente al Senato della Repubblica.

A fare gli onori di casa il coordinatore provinciale del partito, l’avvocato Costanzo della Porta. “Non ci riteniamo migliori o peggiori rispetto agli altri. Siamo persone di destra. Chi vota Fratelli d’Italia sa di votare a destra. Abbiamo scelto persone per bene che amano il territorio e vogliono impegnarsi per la nostra comunità e per il bene del Molise”.

Presente all’incontro anche Filoteo Di Sandro che ha aggiunto: “Fratelli d’Italia apporterà un contributo fondamentale alle prossime regionali. Siamo ben organizzati. Donato Toma è un amico, sono sicuro farà bene per il Molise”.

