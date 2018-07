‘Francesco De Simone Quartet’ chiude con successo la rassegna ‘Musica in Villa’

CAMPOBASSO. Si è chiusa ieri, domenica 29 luglio, a Villa de Capoa la rassegna ‘Musica in Villa’ che ha preso il via domenica 8 riscuotendo un grande successo di pubblico. Numerosi gli artisti che si sono susseguiti in queste quattro domeniche di luglio sul palco allestito appositamente nello splendido scenario della storica villa del capoluogo. E la performance del ‘Francesco De Simone Quartet’ ha chiuso in bellezza l’evento, ad ingresso libero, organizzato dall’Associazione “Amici della Musica – Walter De Angelis” e il Comune di Campobasso con la direzione artistica di Andreina Di Giacomo.

In particolare, ‘l’aperitivo’ jazz di Francesco De Simone (Chitarra), Daria Tanno (Voce), Michele Campopiano (Basso) e Raffaele Giancola (Batteria) ha accompagnato la vigilia del pranzo domenicale con note e musica dove la tecnica improvvisativa ha fatto da padrona.

IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE DEI ‘FRANCESCO DE SIMONE QUARTET’

