Frana la Fresilia, strada chiusa a partire da domani. Traffico deviato per San Pietro in Valle

Sarà chiuso a partire da domani un tratto della Fresilia. Lo ha stabilito la Provincia di Isernia a causa della frana che interessa la zona.

“Il tratto che verrà chiuso – ha annunciato il consigliere alla Viabilità Mike Matticoli – è quello corrispondente al Km. 1+400 sulla S.P. 59, in agro del Comune di Frosolone dalle ore 12.00 del giorno 25 maggio 2018 e fino alla sua messa in sicurezza. Una decisione assunta a seguito delle avverse condizioni atmosferiche e delle precipitazioni temporalesche degli ultimi giorni che hanno favorito l’accentuarsi del moto esistente della frana che di fatto ha invaso la corsia in senso unico alternato realizzata sul by-pass, compromettendo di fatto la circolazione stradale e la sicurezza del cantiere”.

Una decisione assunta, con urgenza, di comune accordo con la struttura tecnica della Provincia diretta da Lorenzo Di Iacovo “tesa a – ha evidenziato inoltre Matticoli – a evitare un serio pericolo sia per il traffico veicolare che per l’esecuzione dei lavori in sicurezza nell’ambito del cantiere dove sarà possibile consentire una maggiore e celere esecuzione dell’intervento dei mezzi nell’area interessata alla chiusura del traffico. Durante la chiusura il traffico veicolare sarà deviato sulla S.P. 58 Frosolone passando per San Pietro in Valle”.

Per i lavori c’era stata una lunga diatriba giudiziaria, finita davanti al Tar perchè contro la prima aggiudicazione c’era stato un ricorso della ditta che si era attestata come seconda classificata. Il Tar ha accolto il ricorso principale e ha annullato l’aggiudicazione definitiva, quella provvisoria e i verbali di gara. Sicché l’ente provinciale, con una determina del 3 maggio ha stabilito di revocare la precedente aggiudicazione e di assegnare i lavori in via definitiva alla ditta ricorrente alle condizioni migliorative di cui all’offerta tecnica ed economica prodotte dalla stessa, e dunque per un importo di circa 330mila euro netto del ribasso del 7,153% e comprensivo di oneri di sicurezza per 8mila euro.

