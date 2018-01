Frana. Fossalto rischia l’isolamento, i cittadini: “Ci sentiamo abbandonati”

FOSSALTO. Centodieci chilometri di viabilità precaria e compromessa dal lento e costante movimento di una frana che rischia di far piombare il paese in uno stato di isolamento. Una vera e propria emergenza quella che arriva dal comune e in seguito alla quale il sindaco Nicola Manocchio, alle 10,30 di questa mattina, lungo la strada di Pescorlando ha incontrato i cittadini e la stampa per denunciare “disagi materiali che sono diventati esistenziali”. Una protesta itinerante, quella organizzata dal primo cittadino, che ha attraversato le zone con le maggiori criticità tra cui le frazioni di: Tre Monti, S. Agnese e S. Stefano. Tuttavia, il timore più grande è che la frana si estenda fino a valle compromettendo l’arteria provinciale che collega la Bifernina con la Trignina.

Pertanto i cittadini, tutt’altro che tranquilli, hanno rivolto un nuovo appello alle istituzioni. Nonostante la Regione abbia stanziato 19mila euro, derivanti dai fondi residui per le calamità naturali, per l’amministrazione comunale le risorse non bastano.

