FOTO e VIDEO – ‘Il Viaggio’, diamo voce al nostro Molise

Noi studenti del Liceo Scientifico Mario Pagano abbiamo partecipato alla visione del film ‘Il Viaggio’ e affiancati dalla redazione de Il Quotidiano del Molise vogliamo dar ‘voce’ alla nostra regione supportando l’iniziativa tra i più giovani.

Questa è la nostra prima esperienza nell’Alternanza Scuola-Lavoro come giornalisti e, prima di tutto, ci teniamo a ringraziare gli attori per la loro completa disponibilità nel rispondere alle nostre domande. Ciò che ci ha maggiormente colpito è stata la sensibilità e la capacità che il cast ha avuto nel trattare tematiche differenti come la politica, l’amore, l’amicizia e quelle più delicate come l’immigrazione o l’omosessualità. E’ un film che fa riflettere sulle nostre convinzioni permettendoci, se lo vogliamo, di cambiare, e superare i pregiudizi che ognuno di noi ha.

Perchè, proprio come detto nella proiezione, sono le nostre decisioni a dirci se siamo giusti o ingiusti, con noi e soprattutto con gli altri.

Questo prodotto è la dimostrazione che il Molise esiste e aspetta solo di essere messo sotto i riflettori per farsi valere.

In qualità di studenti e di molisani, crediamo che questa produzione meriti di essere conosciuta in quanto la nostra terra, seppur piccola e spesso trascurata, ha tanto da dimostrare.

I ragazzi della 3A del Liceo Scientifico Mario Pagano

