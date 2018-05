FOTO e VIDEO – ‘Dalle emozioni ai sentimenti’, la protesta del Manzù

Your browser does not support the video tag.

Si è tenuto ieri al Liceo Classico di via Scardocchia, lo spettacolo ‘Dalle emozioni ai sentimenti’ realizzato dagli alunni del Liceo Artistico G. Manzù di Campobasso.

Grande l’affluenza per le due esibizioni proposte, che hanno visto tra il pubblico studenti dei diversi istituti regionali, ed esterni incuriositi dai giovani attori.

Uno spettacolo ideato, scritto e rappresentato interamente dagli alunni del Manzù con lo scopo di toccare le corde più sensibili di tutti, per far arrivare il loro ‘No’ contro la violenza sulle donne.

Il tema affrontato ha permesso ai più giovani di percorrere un viaggio attraverso le emozioni, che spesso prendono il sopravvento sui pensieri, causando reazioni eccessive e non controllate.

Attraverso la conoscenza delle emozioni si apre il mondo dei valori, una risorsa a cui tutti dovremmo aspirare.

A coordinare il progetto la professoressa Corsi del Liceo Artistico G. Manzù di Campobasso.

FOTO e VIDEO:

