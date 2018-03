Forza Italia. Lepore lascia e passa a Fratelli d’Italia

Forza Italia perde un altro pezzo. Dopo le dimissioni di Giacomo Papa che si occupava dei ‘Rapporti con la pubblica amministrazione’ degli azzurri, anche Pierluigi Lepore abbandona il partito guidato in Molise dalla giovane Annaelsa Tartaglione che intanto ha reso noto la nomina dei capigruppo del partito in Parlamento: Mariastella Gelmini alla Camera e Anna Maria Bernini al Senato.

Le ragioni di Lepore sono condensate in una nota stampa nella quale sottolinea “il mancato coinvolgimento nella scelta dei candidati che hanno evidenziato una gestione di Forza Italia sul territorio lontana dagli iscritti e priva di un progetto politico coerente con la mia idea di partecipazione e con i miei valori di riferimento.” Lepore spiega di aderire “con rinnovato entusiasmo a Fratelli d’Italia, un partito che si pone nella continuità ideale con i valori politici che da sempre mi appartengono.” L’impegno di Lepore passa, comunque, per il suo “contributo di idee, programmi ed uomini alla vittoria del Centro Destra e di Donato Toma in Molise, per un rilancio della nostra Regione che passi per la difesa dell’autonomia regionale, per la lotta agli sprechi, per il rafforzamento e miglioramento della sanità, per il rilancio dell’occupazione e per un grande piano della viabilità che tolga dall’isolamento le aree interne combattendo lo spopolamento, rilanciando l’economia e tutelando l’identità dei nostri paesi.”

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp