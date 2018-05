Forum Sanità, ricorso al Tar sulle malattie tempo dipendenti

Domani, martedì 22 maggio, alle 10.30 presso la Sala Mancini del Comune di Campobasso, il Forum Molisano per la Difesa della Sanità Pubblica terrà una conferenza stampa per illustrare e far conoscere ai cittadini i motivi del ricorso al Tar contro il decreto malattie tempodipendenti e contro l’atto aziendale Asrem, alla vigilia della prima udienza fissata per il giorno 23 maggio presso il Tar Molise.

Già nei mesi scorsi i legali del Forum avevano proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il decreto 47/2017 sulle malattie tempo dipendenti, successivamente “trasposto” al Tar Molise in seguito all’opposizione formulata dalla difesa dell’Istituto Neuromed.

I ricorsi censurano le decisioni della Regione Molise intese a “privatizzare” fondamentali discipline sanitarie in favore di Neuromed e Fondazione Giovanni Paolo II, come la neurochirurgia e l’emergenza cardiologica, in assenza di strutture, mezzi e risorse idonee a garantire il trattamento dei pazienti nei casi emergenziali, non essendo dotate di Pronto Soccorso e trattando esclusivamente pazienti in elezione. Il Forum ha anche evidenziato come la nuova organizzazione del servizio sanitario, oltre a non garantire i livelli essenziali di assistenza, inciderà negativamente anche sui costi.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp