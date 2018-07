Forum Sanità: “Il protocollo tra Asrem e Neuromed su gestione emergenze è scaduto”

Il Forum per la difesa della sanità pubblica di qualità del Molise torna, ancora una volta, ad esprimere le proprie preoccupazioni sugli attuali assetti della rete regionale per l’emergenza urgenza dopo la recente tragedia che ha colpito il 47enne di Larino.

“Com’è noto – si legge in una nota del Forum – abbiamo impugnato al Tar Molise il Decreto sulle malattie tempodipendenti (DCA 47/2017), censurandone le gravi illegittimità ed incongruenze e denunciando il pericolo che tale organizzazione mettesse a rischio la salute dei cittadini. E’ evidente, infatti, che quella di attribuire tutti i posti letto di Neurochirurgia a una struttura privata, il Neuromed, la quale opera solo pazienti programmati e senza il Pronto Soccorso, rappresenti una scelta illogica e contraddittoria: basti pensare che al Cardarelli, individuato dal POS quale Ospedale di riferimento dell’emergenza (cd. HUB) proprio in ragione della sua posizione baricentrica per l’intera Regione, non sono stati previsti posti letto neurochirurgici, assegnati, viceversa, a Pozzilli che si trova all’estremità geografica più remota, ai confini con la Campania e il Lazio.

In quella sede, peraltro – precisano gli esponenti del movimento in difesa di una sanità pubblica e di qualità – avevamo denunciato un’altra eclatante anomalia, di cui oggi danno ampia notizia anche gli organi d’informazione: visto che il protocollo tra Asrem e Neuromed riguardante la gestione delle emergenze urgenze con interessamento neurochirurgico era scaduto a marzo 2018 e a maggio non risultava ancora sostituito da altro atto, si era chiesto al Tar di disporre un’istruttoria volta anche a verificare se tale accordo fosse stato o meno rinnovato, per comprendere in base a quali regole venissero trattate e gestite le urgenze neurochirurgiche, tanto più alla luce di decessi di pazienti colpiti da patologie neurochirurgiche riferiti dalla cronaca (ma l’istanza è stata, al momento, disattesa).

Si apprende, ora – continuano – che tale rinnovo sarebbe avvenuto il giorno della morte di un paziente affetto da patologia neurologica, dopo quattro mesi di inspiegabile vacatio, durante i quali non sappiamo con quali regole il servizio sanitario abbia operato in una materia così delicata.

Il FORUM – concludono – riservandosi ogni iniziativa nelle sedi competenti al fine di individuare eventuali responsabilità, sollecita, quindi, un tempestivo intervento degli organi preposti al controllo e alla vigilanza in ambito sanitario, posto che le associazioni di operatori e cittadini da tempo mobilitate sul tema sono rimaste finora inascoltate e lasciate in totale solitudine”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp