Fornelli a ‘Mezzogiorno in Famiglia’, buona la prima

FORNELLI. La giornata piovosa ha rovinato un po’ le attese, ma per Fornelli il collegamento con ‘Mezzogiorno in Famiglia’ è stato, almeno nella sua prima parte, di grande spessore. Una collettività intera ha preso parte alle riprese in diretta del Programma televisivo di RaiDue, ”Mezzogiorno in Famiglia”, in diretta dalle ore 11 alle ore 13 di stamane. La squadra di Fornelli sia in paese che in studio sta sfidando in questa

due giorni, che si concluderà domani, domenica 4 marzo, i campioni di Aviano. Una vetrina promozionale di spessore per uno dei Borghi più Belli d’Italia che dal vivo ha potuto vedere e capire come funziona un programma televisivo della Rai e soprattutto assistere a lavoro di tecnici, registi ed inviati. Tutti, sia da casa che dai locali commerciali del paese, hanno seguito le varie sfide proposte ed anche i giochi in esterna.

“Ci abbiamo creduto – ha commentato il sindaco di Fornelli, Giovanni Tedeschi – ed il lavoro e l’impegno della nostra Amministrazione Comunale per il rilancio turistico del Borgo di Fornelli, ci sta portando ad ottenere risultati davvero incredibili e forse anche inattesi”.

Domani in onda la seconda puntata in diretta tv dove i molisani in gara dovranno mettercela davvero tutta se vorranno diventare campioni di ‘Mezzogiorno in Famiglia’ e a loro va l’in bocca al lupo del Molise intero.

