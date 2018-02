Fornelli a ‘Mezzogiorno in Famiglia’, al via la caccia agli otto concorrenti

FORNELLI. Sono ufficialmente chiuse le candidature per prendere parte come concorrenti, per la squadra del comune di Fornelli, alla trasmissione “Mezzogiorno in Famiglia”. Il noto programma televisivo in onda su Rai Due nel fine settimana ad ora di pranzo, mette di fronte due comunità di diverse regioni. In studio le squadre si sfidano in varie prove e sul territorio, quindi nelle piazze protagoniste, vengono messe in mostra la peculiarità del comune in gara, quali tradizioni, bellezze paesaggistiche e storiche, piatti tipici e molto altro.

Il comune di Fornelli sarà protagonista di una delle puntate alla fine del mese di febbraio. Per questo il comitato organizzatore in paese è alla ricerca di ben otto concorrenti (tra i 20 ed i 30 anni) che abbiano bella presenza in video, tra questi vi dovrà essere una coppia di ballerini. Tutti gli interessati a ricoprire il ruolo di concorrenti avranno dovuto inviare una propria foto a figura intera ed una in primo piano, accompagnate da una propria breve descrizione. I candidati a ricoprire il ruolo di cantante o ballerino avranno dovuto anche registrare un breve video di 60 secondi in cui si descrive la propria personalità seguito dalla propria performance. Tutto il materiale dovrà essere inviato all’indirizzo mail: fornelliborgopiubello@gmail.com (mailto: fornelliborgopiubello@gmail.com) entro ieri. I provini saranno valutati dalla redazione del programma che si riserverà di scegliere i concorrenti da far partecipare alla trasmissione.

