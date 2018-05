Formazione degli operatori del settore turistico, l’iniziativa dell’Aast di Termoli

TERMOLI. In vista dell’estate che sta per arrivare l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo insieme con il distretto turistico “Molise Orientale” ha organizzato un incontro formativo destinato agli operatori del settore turistico allo scopo di fornirgli una preparazione adeguata. Si tratta del “Primo evento itinerante dedicato interamente al comparto ricettivo e dei servizi legato al mondo del turismo e per le istituzioni di riferimento del settore”. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con “Franco Grasso Revenue Team”.

Il corso, in programma il 15 maggio prossimo, dalle 15,30 alle 19,30, è totalmente gratuito ed è rivolto agli imprenditori del comparto ricettivo-alberghiero ed extra-alberghiero, dei servizi, alle amministrazioni pubbliche ed istituzionali di settore, associazioni di categoria, scuole ed università.

Coloro che fossero interessati a partecipare dovranno compilare il modulo di richiesta da consegnare entro il 10 maggio presso l’Azienda Autonoma di Termoli.

