Forconi rinunciano al ricorso e le liste a sostegno di Toma da 10 passano a 9

CAMPOBASSO. Saranno 9 e non più 10 le liste a sostegno di Donato Toma, candidato presidente del centrodestra, alle prossime elezioni regionali. É di questa mattina la notizia dell’esclusione definitiva dei Forconi che hanno rinunciato al ricorso al Tar dopo che la commissione elettorale ha definito i vizi riscontrabili sulla documentazione presentata “insanabili”. A seguito dei controlli relativi alle liste, iniziati subito dopo la consegna in Tribunale tenutasi sabato scorso, i Forconi sono risultati a rischio esclusione e la lista non valida in quanto certificata all’estero e non Italia.

“Il mondo è iniquità: se l’accetti sei complice, se lo cambi sei carnefice”. Noi siamo solo Forconi che lottano per la dignità economica, sociale e personale di ogni individuo – scrive su facebook la coordinatrice della segreteria politica dei Forconi Barbara Rinaldi – I Forconi nonostante tanti sacrifici restano fuori dalla competizione elettorale regionale del Molise. Con rammarico ma con la convinzione sempre più che i poteri forti ci ritengono una minaccia per i loro loschi affari, per i quali senza la nostra presenza in Parlamento o nelle sedi regionali continueranno a sperperare le nostre risorse, le nostre aspettative, il futuro dei nostri figli.

Io Barbara Rinaldi, forcone, non resterò a guardare, perchè i lavoratori della classe media, coloro che sono la risorsa economica di questo paese alla deriva, non si piegheranno ai soli sovvertitori della Dignità Umana”.

Non resta ora che attendere il sorteggio dell’ordine delle liste sulla scheda che dovrebbe tenersi, con molta probabilità, tra domani e dopodomani.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp