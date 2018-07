Fondazione “Il cuore delle donne”, la prevenzione approda a Scapoli

La Fondazione ‘Il Cuore delle Donne’ insieme alla ‘Fondazione Giovanni Paolo II’ ha coinvolto il primo centro molisano, Scapoli, nel progetto Adotta un Comune.

L’iniziativa si è svolta nel Comune alto molisano lo scorso 24 maggio e nell’occasione si è parlato dei Fattori di rischio cardiovascolare e del Diritto alla Salute. In una sala gremita e con la presenza del sindaco Renato Sparacino, del dott. Capaldi medico di medicina generale, di padre Francis, la discussione guidata tra i presenti è stata animata anche dal dott. Ricci e dal dott. Tartaglione.

Il 18 luglio è stata, invece, la volta della giornata di Screening, durante la quale sono state sottoposte a esami cardiovascolari circa 20 donne, nello specifico è stata effettuata la raccolta dei dati anamnestici per il calcolo del rischio CV, effettuata la vistita medica, la misurazione dei parametri vitali, è stato eseguito un glucostick, l’ ECG e l’eventuale Spirometria se fumatore. In alcuni casi, con il medico curante, si è concordato, ove necessario, un programma diagnostico-terapeutico.

Il progetto ‘Adotta un Comune’ nasce dall’analisi da un dato epidemiologico che vede la mortalità cardio cerebrovascolare non solo in Europa, ma anche in Italia, maggiore nelle donne rispetto agli uomini. Ma non è tutto, dato che una donna di età uguale o superiore a 45 anni ha almeno un fattore di rischio, senza esserne a conoscenza.

Il progetto presto approderà in altri Comuni molisani pronti ad essere ‘adottati’ in nome della prevenzione.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp