Finisce schiacciato sotto un trattore, 13enne in gravi condizioni

MAFALDA. Un gravissimo incidente si è verificato questo pomeriggio nelle campagne di Mafalda. Un ragazzino di appena 13 anni, per cause ancora da accertare, è finito accidentalmente sotto un trattore e trasportato con urgenza in ospedale a seguito delle gravi ferite riportate all’apparato respiratorio e ad un arto. Il bambino si trovava in campagna con i genitori, ma restano ancora sconosciute le circostanze che hanno portato il ragazzo a finire parzialmente schiacciato sotto il mezzo agricolo e che sono tuttora al vaglio dei Carabinieri accorsi sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul luogo dell’accaduto anche un’ambulanza del 118 che ha provveduto al trasferimento del ragazzino presso il nosocomio ‘San Pio’ di Vasto.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp