Fine settimana intenso per i Carabinieri, stretta su droga e codice della strada

Durante lo scorso week-end, i Carabinieri della Compagnia di Termoli hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio, finalizzato a prevenire e reprimere i reati predatori, contro la persona, nonché quelli in materia di sostanze stupefacenti.

L’attività degli uomini dell’Arma, impegnati sia in uniforme che in abiti civili, è stata orientata anche al contrasto delle violazioni alle norme del codice della strada. Durante il servizio sono stati controllati 68 mezzi, 89 persone, nonché 4 esercizi pubblici. Complessivamente sono state elevate 2 contravvenzioni al codice della strada.

Durante il servizio, pianificato dal Comando Compagnia, è stata arrestata una persona mentre un’altra è stata deferita in stato di libertà. Nello specifico, a Termoli, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza per evasione un uomo di cinquant’anni. Lo stesso, benchè si trovasse in regime di arresti domiciliari disposti dall’Autorità Giudiziaria è stato fermato mentre circolava tranquillamente nelle vie centrali della città alla guida di un’autovettura, peraltro senza patente di guida poiché ritirata. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Larino.

Tra Campomarino e Termoli, invece, i militari della Stazione di Campomarino, a seguito di un controllo e di successiva perquisizione a carico di un trentaseienne, già noto alle Forze dell’Ordine, hanno rinvenuto circa 4 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina. Immediata è scattata per l’uomo la denuncia per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Gli stessi militari hanno segnalato alla Prefettura di Campobasso un giovane di ventidue anni, residente a Campomarino, poiché trovato in possesso di circa 10 grammi di marijuana.

A Montenero di Bisaccia, infine, i Carabinieri della locale Stazione hanno rinvenuto, a seguito di perquisizione personale effettuata su un trentenne del posto, circa 1,5 grammi di eroina. Anche in questo caso è scattata a carico del giovane la segnalazione indirizzata alla Prefettura di Campobasso.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp