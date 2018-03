Finalmente gare di slalom gigante sull’appennino molisano

di Camilla Leva

Maltempo e mancanza di neve. Queste le due motivazioni che hanno impedito ai vari Sci Club di organizzare e disputare gare durante l’intera stagione sciistica 2017-2018. Giunti quasi al suo temine, la nevicata dell’ultima settimana, portando circa 150 cm di neve, ha permesso agli atleti di Campitello Matese di partecipare alla gara di slalom gigante organizzata dallo sci club Bojano nella giornata di sabato 24 marzo scorso.

Partendo dalla categoria dei più piccoli, classe 2011, troviamo per il Super baby 1 maschile, al primo posto, con il tempo di 1’45 Raffaele Dentamaro Paradiso, dello sci club Platner. Anna Mastronardi con il tempo di 1’05, ha conquistato il primo posto, anche lei per lo sci club Platner, nella categoria Baby 1 femminile. Con il tempo di 1’10, a vincere per la categoria Baby 2 femminile Bianchi Maria Elena con il tempo di 1’10 per lo sci club Riccardo Platner.

Lo sci club Bojano al primo posto per la categoria Cuccioli 1 femminile con Grosso Victoria con il tempo di 54″; per la sezione maschile, al primo posto troviamo Cardone Antonio Pio, sci club Platner, con il tempo di 1’00.

Sul gradino più alto del podio, per la categoria Cuccioli 2 maschile, Marco Leva dello sci club Plattner con il tempo di 59″. A vincere per la categoria Ragazzi femminile, Pallotta Rossella dello sci club Bojano con il tempo di 1’33; mentre per ragazzi maschile Giovanni Dello Russo con il tempo di 1’35 dello Sci club Riccardo Platter.

Carlo Muccilli dello sci club Campitello Matese guadagna il primo posto per la categoria allievi maschile con il tempo complessivo di 2’52.

Lo Sci Club Riccardo Platner, guadagnando il maggior numero di punti, grazie agli ottimi risultati dei propri atleti guidati dagli allenatori Gerardo Martone e Vittorio Mastronardi, ha conquistato il trofeo Pallotta. Spetta ora agli atleti selezionati con gli ottimi risultati in regione, continuare a difendere il proprio titolo anche nel campionato nazionale che si terranno a Falcade, in provincia di Belluno.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp