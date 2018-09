“Finabakino 2019″, un grande calendario disegnato da piccoli artisti

CAMPOBASSO

Si ripete l’iniziativa dedicata ai bambini a sostegno di Telethon, visto il successo delle precedenti edizioni, torna il progetto “Finabakino 2019, un grande calendario disegnato dai Piccoli”, nato nel 2010 e rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni. La società Finabaco, grazie al suo presidente Dott. Emilio Izzo intende promuovere anche per il 2019 l’iniziativa Finabakino, finalizzata alla raccolta fondi a favore di Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche.

Si tratta di un progetto a cui possono partecipare i bambini delle scuole elementari, bastano un foglio di album da disegno, una matita, tanti colori e un pizzico di fantasia per rappresentare uno scorcio caratteristico della propria città, una casa, una piazza, una scuola, un monumento, un parco o un intero quartiere.

I partecipanti dovranno consegnare il proprio disegno senza piegarlo, in busta chiusa, presso la segreteria della scuola di appartenenza oppure in una filiale della Finabaco.