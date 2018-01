Filippo Vitale nuovo direttore sanitario dell’ospedale Cardarelli

Cambio della guardia a capo dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Il dottor Luigi Di Marzio attuale direttore sanitario e candidato al Senato maggioritario nelle file dei 5 Stelle in Molise sarà sostituito dal dottor Filippo Vitale. Il medico, già alla guida del San Timoteo di Termoli, resterà in carica 5 anni. L’incarico è stato ufficializzato questa mattina dalla direzione dell’Asrem.

L’articolo integrale sull’edizione cartacea del Quotidiano in edicola domani. Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp