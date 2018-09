File interminabili all’ufficio tributi, la replica dell’assessore Sabusco

In risposta all’articolo pubblicato sul Quotidiano del Molise di ieri 26 settembre (LEGGI QUI), con il quale si segnalavano “file interminabili e attese infinite” presso l’ufficio di piazza Cuoco nella giornata del 25 settembre scorso, l’assessore alle Finanze e ai Tributi del Comune di Campobasso Massimo Sabusco ha inviato la seguente nota di rettifica.

«Nel pomeriggio del 25 settembre sono stati prelevati dal Totem elimina code presso lo sportello del Settore Risorse Tributarie sito in piazza Cuoco n. 59 tickets di prenotazione e sono stati serviti 54 utenti, con un tempo medio di attesa di 15 minuti, come è possibile rilevare dal report allegato, che evidenzia anche e diverse tipologie di servizi e, per ciascuno di essi, il numero di utenti ed il tempo medio di attesa. L’ultimo utente ha prelevato il ticket alle ore 17:23:16 è stato chiamato alle ore 17:23:27.

Si ricorda che lo sportello del Settore Risorse Tributarie, aperto nei giorni e negli orari stabiliti dall’Amministrazione Comunale con la delibera di Giunta Comunale n. 256 del 16.12.2014, successivamente modificata con delibera n. 221 del 20.11.2015, è istituzionalmente deputato a fornire un servizio di accettazione di dichiarazioni, assistenza e consulenza per tutte le entrate di propria competenza (IMU – TASI – TARI – Canoni idrici – Imposta di pubblicità – Diritti di affissione – Cosap) ed è organizzato selettivamente per ciascuna tipologia di servizio, in modo da garantire un servizio all’utenza il più rapido ed efficace possibile».