Fiat, ufficializzati i premi di produzione per i dipendenti

Sono state definite le somme relative al premio di efficienza e di implementazione del Wcm per i lavoratori della Fiat di Termoli. La buona notizia arriva dalla Uilm ed arriva dopo il comitato esecutivo che si è tenuto tra le organizzazioni sindacali e la direzione aziendale del personale. Nel corso dell’incontro sono stati analizzati i dati relativi al premio di efficienza ed implementazione del Wcm, così come previsto dal Contratto collettivo specifico di lavoro. “Grazie all’impegno di tutti i lavoratori nel raggiungimento degli obiettivi aziendali – rende noto la Uilm provinciale – sono state definite le somme nelle diverse fasce. Per la prima fascia (ex terzo livello) l’importo sarà pari ad euro 922,50. Per la seconda fascia l’importo sarà pari ad euro 990,00. Per la terza fascia l’importo sarà pari ad euro 1215,00. Ricordiamo che questi importi grazie alla detassazione avranno un prelievo fiscale pari al 10 % . Ringraziamo ancora una volta i lavoratori dello stabilimento Fca di Termoli per il risultato raggiunto e lavoreremo affinché questo lo stabilimento raggiunga traguardi ancora più ambiziosi affinché il prossimo anno il premio sia ancora più pesante”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp