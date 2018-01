Fiat, a Cassino assunzione di 300 lavoratori in somministrazione

La notizia positiva arriva da Cassino dove la Fiat ha intenzione di assumere a tempo indeterminato 300 lavoratori con il contratto di somministrazione in scadenza il 31 gennaio. Una situazione che è simile a quella che sta preoccupando i sindacati ed è relativa ai lavoratori con il contratto in scadenza della Fiat di Termoli.

“La notizia – afferma la segreteria provinciale della Uilm – Uil – è molto positiva perché finalmente si iniziano a stabilizzare i lavoratori inseriti circa un anno fa sulle linee di produzione di Alfa Giulia e Stelvio. E’ un segnale molto positivo che ci auguriamo al più presto venga ripetuto nello stabilimento Fca di Termoli, dove ricordiamo vengono prodotti i motori per le due auto premium prodotte a Cassino e dove i lavoratori in somministrazione sono circa 500. Come Segreteria Territoriale Uilm lavoreremo affinché tutto questo accada al più presto”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp