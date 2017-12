Fiamme su tetto, intervengono Vigili del Fuoco

TERMOLI. Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 26 dicembre, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Termoli è intervenuta a Difesa Grande per un incendio che ha coinvolto il tetto con assi e travi in legno di un edificio abitato da tre famiglie. Il tempestivo intervento ha scongiurato danni elevati. Tra le probabili cause dell’incendio la fuliggine incendiatasi nella canna fumaria. I vigili del fuoco effettueranno un sopralluogo nelle prossime ore.

