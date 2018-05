Fiamme divampano in un rifugio di campagna a Campomarino

CAMPOMARINO. E’ stato solo il pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Termoli a evitare che il fuoco potesse distruggere completamente i locali della masseria e a propagarsi ad alcune roulotte vicine usate come ricovero per gli animali. Il fuoco ha intaccato improvvisamente la tettoia dello stabile usato come rifugio di campagna lungo la strada che conduce al porticciolo turistico di Campomarino. Le fiamme, secondo i primi accertamenti, sarebbero di natura accidentale e hanno danneggiato l’interno del rifugio annerendo le pareti.

