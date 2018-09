Fiamme a ridosso di un distributore, paura a Campomarino (IL VIDEO)

ULTIM’ORA – Un incendio è ora (ore 16,37) in atto in territorio di Campomarino. Le fiamme hanno attecchito il costone a ridosso della Ss16, in prossimità del distributore Tamoil. Sul posto i vigili del fuoco.

Ore 17,55 E’ stato domato l’incendio divampato questo pomeriggio nel territorio di Campomarino, all’altezza del distributore Tamoil. Il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, è divampato improvvisamente e che le forti raffiche di vento hanno contribuito ad estendere alzando un enorme nuvola di fumo nero visibile anche da Termoli. Tuttavia, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco accorsi sul posto ha contribuito ad evitare il peggio spegnendo le fiamme. La preoocupazione era rivolta principalmente all’area del vicino distributore di benzina, dove tuttavia le fiamme non sono arrivate. Difficili le operazioni di spegnimento da parte degli operatori, proprio a causa del forte vento.