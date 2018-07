Festival della canzone dialettale molisana, sensazioni da provare

E’ dal 1978 che a Gambatesa, fra alti e bassi ed una sospensione che è durata più di due lustri, si ripete la kermesse che vede presentare le composizioni, musicali e letterarie, che parlano in musica per l’appunto, del Molise e dei suoi usi e costumi. A circa un mese dall’evento, la locale Pro Loco sta organizzando ogni cosa nei minimi particolari e sicuramente, dopo tanto lavoro, la soddisfazione di riaffermare che la vetrina in questione avrà il solito successo sarà grande.

Da spettatore o concorrente, meglio se in tutti e due i casi, chi ha partecipato a questo spettacolo negli anni, può raccontare le impressioni che sono diverse in base al ruolo ricoperto, ma pur sempre indimenticabili. Si tratta di sensazioni indelebili che ricordano l’appartenenza ad una regione che se risulta pressoché inesistente dal punto di vista politico, è più viva che mai nell’espressione di tradizioni che affondano le proprie radici nella notte dei tempi, determinando il carattere dei molisani che, può piacere o no, sicuramente offre la sua originalità, non evidenziata da chi dovrebbe agire in ciò, ma pur sempre bella da scoprire, magari in maniera pionieristica, da chi riesce a trovare nel turismo, sia pur di massa, quella nicchia particolare che appaga proprio perché tale. Sarà il caso di provare anche quest’anno simili emozioni?

Vittorio Venditti

