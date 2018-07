Festival del Teatro Popolare a San Giovanni, buona la ‘prima’ ma pochi i posti a sedere

CAMPOBASSO. L’associazione ‘Il nostro Quartiere S. Giovanni’ in una nota esprime rammarico per la riduzione dei posti a sedere da 700 a 300 in occasione della ‘prima’ della XXII Edizione del “Festival Nazionale del Teatro Popolare e della Tradizione” che ha preso il via il 20 luglio scorso presso il Parco ‘Eduardo de Filippo’. Pertanto gli organizzatori, nonostante l’entusiasmo per la buona riuscita della prima serata, sono amareggiati dall’aver visto i numerosi spazi vuoti lasciati da chi ha preferito andarsene piuttosto che assistere allo spettacolo stando in piedi.

“Venerdì sera è iniziata la XXII edizione di quello che può essere considerato il vero fiore all’occhiello nel panorama culturale estivo della città. È una rassegna cui partecipano compagnie popolari di volontari, provenienti dalle Regioni limitrofe e dalla stessa città. Nella scorsa stagione, l’affluenza degli spettatori è stata notevole, per l’interesse suscitato, fino a raggiungere, e talvolta superare, le 1500 persone, provenienti anche da altri quartieri e paesi vicini.

L’altra sera, purtroppo, abbiamo avuto la sgradita sorpresa – a causa delle recenti norme antiterrorismo – di vedere le poltrone ridotte da 700 a sole 300; anche i posti sul prato sono risultati limitati.

Noi spettatori ci siamo chiesti perché l’apposita Commissione abbia così drasticamente ridotto la capienza del teatro all’aperto, sito in uno spazio assai grande rispetto alle persone e dotato di due ampi varchi di uscita su strade diverse. Abbiamo riflettuto, ovviamente, sulle numerosissime manifestazioni all’aperto che in Estate avvengono in Italia: i Festival di musica e teatro, dall’Arena di Verona (15.000 posti) al Teatro Greco di Siracusa (6.000 posti), sempre gremiti; i concerti rock e gli eventi sportivi, con varie decine di migliaia di spettatori ammucchiati come formiche in spazi limitati; ma anche i teatri chiusi e le stesse chiese, talune delle quali hanno ancora porte di uscita che si aprono verso l’interno.

Campobasso rischia così di perdere una tradizione culturale, consolidata da oltre vent’anni, cui gli spettatori concorrono con un obolo, seppure minuscolo, alla realizzazione degli spettacoli, che non brillano certo per i contributi da parte degli Enti pubblici locali, del tutto insufficienti per i soli allestimenti, dacché sia gli attori, sia gli operatori stessi, prestano l’opera in modo volontario e gratuito.

È auspicabile che le Autorità preposte alla sicurezza possano rivedere – ove le norme lo consentano – le drastiche misure di riduzione del numero di spettatori.

L’alterativa sarà la scomparsa della popolare manifestazione culturale, che sarebbe la terza, per importanza, nel volger di pochi anni; dopo l’esaurimento (per asfissia finanziaria) del “Ferrazzano Festival” (musicale) e la soppressione dell’Orchestra Sinfonica Regionale che, organizzata dal Conservatorio “Lorenzo Perosi”, è finita nelle fauci della Fondazione Molise Cultura, che ne ha utilizzato i fondi regionali per il suo stesso funzionamento amministrativo, privando così il Molise – unica Regione, forse, in Italia, sprovvista di un Organismo Sinfonico – di un’Orchestra tirata su con cura dal Conservatorio, pur tra ristrettezze economiche.

La nostra Regione – come è a Lei ben noto – eccelle purtroppo nel panorama nazionale per i primati, tutti negativi: per l’economia, per i trasporti, per i redditi, per le pensioni, per la sanità, per la stessa salute psico-fisica dei cittadini. Anche la Cultura ne soffre, pur essendo componente essenziale di ogni società civile”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp