Festa grande alla stazione per l’ultimo giorno di lavoro di due macchinisti Fs

CAMPOBASSO. Oggi alla stazione di Campobasso l’arrivo del treno da Roma non solo ha spaccato il minuto ma ha anche fischiato due volte per celebrare il traguardo del pensionamento dei due macchinisti, Biagio Melone e Sebastiano Di Mella, accolti in pompa magna con scoppio di segnali acustici collocati sui binari, banda musicale, tricolore al vento, inno di Mameli e folla delle grandi occasioni. I due ferrovieri, dopo 40 anni di meritato servizio viaggiando su e giù per i binari si godono il loro meritato riposo celebrando il loro ultimo giorno di lavoro con questa tradizionale cerimonia. Melone e Di Mella anche se da oggi in poi saliranno sui convogli come semplici viaggiatori e non più per condurne la guida non metteranno mai da parte l’amore per quel lavoro durato una vita. Momenti di commozione, sorrisi, abbracci e emozioni hanno segnato questo momento che è poi terminato con un incontro conviviale al dopolavoro ferroviario.

“Ero un ragazzo quando sono entrato nelle Fs – ha detto Melone – lo devo a mia madre che all’epoca sfogliava tutte le riviste dei concorsi nella speranza di trovarmi un lavoro. Se tornassi indietro non cambierei una virgola”.

Foto Ansa

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp