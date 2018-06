Festa della Repubblica, celebrazioni a Campobasso

Celebrazioni solenni della 72^ Festa della Repubblica del 2 giugno anche a Campobasso dove, questa mattina in piazza Pepe, autorità civili e religiose e tanto pubblico si sono ritrovate per i consueti discorsi in onore del compleanno della Repubblica Italiana.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp