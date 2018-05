Festa del Lavoro, tre donne e due uomini i molisani insigniti delle stelle al merito

CAMPOBASSO. Cinque le stelle al merito del lavoro consegnate questa mattina in Prefettura a Campobasso, in occasione del 1° Maggio, Festa dei Lavoratori. Una cerimonia sentita e partecipata si è svolta alla presenza delle diverse autorità nel salone d’onore del Palazzo di Governo. Insigniti dell’onorificenza tre donne e due uomini per meriti, conseguiti durante lo svolgimento della propria attività lavorativa: Anna Dentizzi di Campobasso e dipendente di Poste Italiane, Maria Luigia di Bianco di Vinchiaturo e lavoratrice di ‘Immobiliare Arlem srl’, Antonio Palazzo di Termoli e dipendente dell’Anas Molise, Fernando Vendittelli di Campobasso della ditta ‘Iannetta Angelo srl’, Franca Zarrelli di Ferrazzano dipendente del Servizio Elettrico Nazionale spa.

Tra il pubblico presenti anche i neo parlamentari eletti in occasione delle Politiche del 4 marzo scorso e il neo Governatore Donato Toma. “Oggi festeggiamo e premiamo quelle persone di quella generazione in cui era più facile trovare lavoro e premiamo la dedizione a quel lavoro e la dignità e l’onore con cui lo hanno portato avanti. Ed è giusto – ha ribadito Toma – che queste persone vadano premiate e ossequiate”.

A fare gli onori di casa il Prefetto di Campobasso, Maria Guia Federico, che a margine della cerimonia è intervenuta sullo stop alla Carrese di San Martino in Pensilis che nelle ultime ore ha portato alle dimissioni del sindaco Massimo Caravatta. “A prescindere dalla circostanza che non erano stai messi in atto i presupposti richiesti dalla sentenza del Tar – ha affermato il Prefetto -. La commissione non aveva espresso parere unanime favorevole e i pareri contrari, in particolare, erano proprio quelli che riguardavano la sicurezza del percorso e l’incolumità delle persone. Il Prefetto – ha concluso il numero uno del Palazzo di Governo – non vuole abolire la tradizione, non è contro la cittadinanza, non vuole abolire le tradizioni. Sarebbe un non senso. Io sono il Prefetto di Campobasso, io lavoro in Molise e ho il dovere di rispettare questa regione e le sue tradizioni, ma tutte le tradizioni vanno ormai ricondotte in un ambito di legalità e di rispetto delle norme di sicurezza che, essendo uno Stato di diritto, leggi stringenti ci impongono”.

